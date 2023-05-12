Общество 12 мая 2023, 19:18 Hyundai озвучил Минпромторгу планы продать завод в Петербурге Минпромторг подтвердил планы Hyundai о продаже завода в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Южнокорейский автоконцерн Hyundai собирается продать завод в Санкт-Петербурге. Планами предприятие поделилось с Минпромторгом РФ, но окончательное решение еще не приняли. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России, глава министерства Денис Мантуров, передал ТАСС.

«Планы такие действительно нам озвучивались, но окончательных решений не принято», — подчеркнул Мантуров.

Реклама

Завод Hyundai в Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года, когда возникли трудности с поставками комплектующих частей. Предприятие в год выпускало до 200 тысяч Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

В числе потенциальных покупателей предприятия южнокорейские СМИ назвали казахстанскую «Астана Моторс». Но представители компании в комментарии РИА «Новости» эту информацию опровергли.

Ранее участники рынка рассказали, что время ожидания импортных запчастей для авто в России выросло до полугода.