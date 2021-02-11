Hyundai и Kia заявили в СК на признаки мошенничества в судах Тольятти

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kiа пожаловались следователям на судей Тольятти, которых они обвинили в сговоре с перекупщиками автомобилей. Мошенники могли через суд незаконно добиваться компенсаций от компаний.

Представители Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет, Совет по противодействию коррупции при президенте и квалификационную коллегию судей Самарской области с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти. Они подозревают, что их судьи могут участвовать в мошеннической схеме при рассмотрении исков о защите прав потребителей. Об этом сообщил РБК.

Компании, по словам представителя «Hyundai Motor СНГ», получили ответ от Совета по противодействию коррупции. От ведомства была направлена копия их обращения в компетентные государственные органы для решения вопроса об организации проверки.

Автопроизводители предполагают, что мошенническая схема состоит в том, что покупатель подержанного автомобиля, у которого осталось несколько месяцев гарантийного срока, направляет в Автозаводский районный суд иск к производителю о якобы выявленных дефектах — обычно они сводятся к выходу из строя электронных блоков управления различных систем. В Hyundai и Kiа утверждают, что иски рассматривают одни и те же судьи, а истцов представляет всегда один человек. Экспертизу проводят заранее определенные эксперты в Тольятти.

В рамках закона «О защите прав потребителей» дела рассматриваются в короткий срок, хотя, по словам автопроизводителей, выяснение причин выхода из строя сложного электронного оборудования требует большего времени.