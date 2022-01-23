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    23 января 2022, 18:43

    «Хвост» атлантического циклона принесет в Москву небольшой снег

    Ольга Назаркина

    Погода в Москве на следующей неделе будет довольно морозной, но без сильных снегопадов. Влияние будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Хвост» атлантического циклона принесет в Москву небольшой снег

    По оценке эксперта, почти всю неделю температура будет близка к климатической норме. Ночью в основном она составит от -11 до -16 градусов. В дневные часы колебания составят от -7 до -12 градусов, сообщил RT.

    «Что касается осадков, повсеместно небольшой снежок возможен только в среду», — уточнила Позднякова.

    Он отметила, что погоду в Москве будут формировать антициклоны, но между ними протянется «хвост» атлантического циклона, его малоактивный фронт как раз и вызовет небольшой снег. Но резких перепадов температур можно не опасаться. «То есть, в принципе, погода будет вполне комфортная», — заключила специалист.