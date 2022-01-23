«Хвост» атлантического циклона принесет в Москву небольшой снег

Погода в Москве на следующей неделе будет довольно морозной, но без сильных снегопадов. Влияние будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По оценке эксперта, почти всю неделю температура будет близка к климатической норме. Ночью в основном она составит от -11 до -16 градусов. В дневные часы колебания составят от -7 до -12 градусов, сообщил RT.

«Что касается осадков, повсеместно небольшой снежок возможен только в среду», — уточнила Позднякова.

Он отметила, что погоду в Москве будут формировать антициклоны, но между ними протянется «хвост» атлантического циклона, его малоактивный фронт как раз и вызовет небольшой снег. Но резких перепадов температур можно не опасаться. «То есть, в принципе, погода будет вполне комфортная», — заключила специалист.