«Хватит запугивать»: Онищенко раскритиковал предположение о более тяжелом течении COVID-19 осенью

Врач-эпидемиолог и депутат Геннадий Онищенко категорически не согласился с мнением петербургского иммунолога Арега Тотоляна, что люди будут тяжелее болеть COVID-19 осенью. Он призвал не говорить вещи, которые ничем не подтверждены.

«Хватит запугивать, хватит говорить те вещи, которые ничем научно и практически не подтверждены. Надо заниматься просвещением людей. Надо спокойно, вдумчиво объяснять, какие меру нужно принимать», — заявил Онищенко во время беседы с «360».

Собеседник считает, что людям необходимо рассказывать о важности вакцинации от гриппа, которых в новом сезоне будет циркулировать три штамма, а не «побасенки». Подтвержденных данных о том, что коронавирус осенью будет более опасным, нет. Вирус никуда не делся, и российские ученые его уже достаточно изучили.

Онищенко отметил, что Тотолян — его бывший подчиненный и он не клиницист. Он руководит НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Онищенко подчеркнул, что это учреждение сейчас проводит неверную информационную политику.

Ранее главный эпидемиолог Тотолян в интервью «Известиям» сообщил, что более тяжелое течение COVID-19 осенью можно ожидать у тех, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции.