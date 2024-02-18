Общество 18 февраля 2024, 23:18 «Хватит стесняться». Симоньян подняла вопрос о российском гражданстве Симоньян призвала давать гражданство РФ по этническому признаку РИА «Новости»

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Вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом нужно решить на законодательном уровне. Об этом главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян озвучила свое предложение на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным.

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«Я хочу еще раз призвать перестать этого стесняться — давать гражданство по этническому признаку. Этого не постеснялась даже Германия, которая напугана вопросами, касающимися этнических признаков в силу своей собственной истории», — пояснила она.

Симоньян также напомнила, что таким образом гражданство дают в Греции и Израиле. Главред считает, что пришло время открыть «ворота нашей страны русскому миру».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила внести правки в закон о защите частной собственности. В частности, речь шла о спасении запертых животных.