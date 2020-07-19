Хватает времени на премьеры. Друг рассказал, чем Ефремов занимается на домашнем аресте
Ефремов имеет право общаться с адвокатом, следователем, женой и детьми. Дома артист теперь читает взахлеб новинки литературы, на которые раньше у него не хватало времени. Также он смотрит фильмы и сериалы, пишет.
Артист полностью отказался от алкоголя.
«Никакого алкоголя он, конечно, сейчас не употребляет. Только минералку», — рассказал собеседник.
Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Он сидел за рулем Jeep Grand Cherokee и выехал на встречку, где столкнулся с Lada. Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Уголовное дело актера направили в прокуратуру.
В первой половине июля Ефремов чувствовал себя очень плохо и морально, и физически. Он хотел побыть один, чтобы подготовиться к суду.