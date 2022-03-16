Хваленое качество иностранных спиртных напитков объяснили хорошей работой рекламы

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя «Цифра» Вадим Дробиз заявил, что брендовые американские и европейские напитки — это миф, позволяющий считать их дорогими и престижными. Средний класс в России, по его словам, просто стал жертвой рекламы, написала «Общественная служба новостей».

Дробиз добавил, что потребители не сильно расстроятся, если в стране перестанут продавать водку Smirnoff, ром Captain Morgan, виски Johnnie Walker или пиво Heineken, поскольку им нет разницы, какой алкоголь пить.

«Никогда в истории России не было случая, чтоб потребитель остался трезвым по той причине, что в магазине нет его любимого напитка, который он пил последние двадцать лет. Потребитель все равно найдет, как скрасить свое удовольствие или горести. Поэтому какая разница, кто заместит продукцию? Абсолютно не важно», — процитировало РИА ФАН слова Дробиза.

Эксперт также считает, что появятся «серые» поставки брендового алкоголя через другие страны, однако в целом в этом нет большой необходимости.