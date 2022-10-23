Проект восстановления железнодорожной части Крымского моста подготовят в начале ноября | 360°

Общество 23 октября 2022, 12:17 Проект восстановления железнодорожной части Крымского моста подготовят в начале ноября Вице-премьер Хуснуллин: сроки восстановления части Крымского моста назовут в начале ноября Telegram-канал Марат Хуснуллин

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Сроки и проектные решения по восстановлению железнодорожной части Крымского моста определят в начале ноября. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, как приводить ее в порядок», — отчитался Хуснуллин.

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Он сообщил, что на этой неделе посетил Крымский мост, провел совещание со строителями и проектировщиками и сделал вывод о том, что «строители хорошо развернулись»: 410 человек и 40 единиц техники работают в круглосуточном режиме.

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«Готовим проектные решения не только по восстановлению обрушившегося моста, но и по ремонту существующего пролета, по которому сейчас идет движение», — добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что движение и железнодорожного, и автомобильного транспорта по мосту продолжается в штатном режиме.

Ранее стало известно, что восстановлением моста после теракта займется «Нижнеагарсктрансстрой». Работы должны завершиться не позже 1 июля 2023 года.