Хуснуллин заявил, что в России строят более 100 миллионов «квадратов» жилья | 360°

Общество 07 сентября 2022, 05:30 Поделиться Telegram

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Viber Хуснуллин заявил, что в России строят более 100 миллионов «квадратов» жилья Вице-премьер Хуснуллин: в России строят более 100 миллионов квадратных метров жилья РИА "Новости"

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На стадии строительства в России находится свыше 100 миллионов квадратных метров жилья, сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Очень хороший результат, достигнуть его удалось впервые с апреля 2020 года. Это значит, что мы выходим даже на допандемийный уровень», — написал представитель правительства.

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По словам Хуснуллина, по итогам 2022 года планируется повторить рекорд прошлого года. Тогда в России возвели 92,6 миллиона квадратных метров жилья.

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В стране по-прежнему есть большой спрос на недвижимость, отмечают эксперты. Власти поддерживают интерес россиян к покупке жилья многочисленными льготными программами, в том числе для многодетных семей. Параллельно ведется строительство социальной инфраструктуры — медицинских учрежденский, школ и детских садов.

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