Общество 18 ноября 2022, 03:31 Рекордное количество трасс введут в эксплуатацию в России за 2022 год — Хуснуллин Вице-премьер Хуснуллин: в 2022 году в России введут рекордное количество трасс РИА «Новости»

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Текущий год станет рекордным по количеству введенных в эксплуатацию дорог, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке форума «Транспорт России». Его слова передали «Известия».

С каждым годом число построенных и отремонтированных трасс увеличивается. При этом некоторые объекты вводят раньше намеченных сроков, подчеркнул Хуснуллин.

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В ноябре план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 95%. К концу 2022 года к нормативу приведут почти шесть тысяч дорожных объектов.

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Важным этапом стало открытие движения на двух участках трассы М-12 в Московской и Владимирской областях. Третий участок заработает 13 декабря.

Национальный проект о развитии дорожной сети в России действует с 2019 по 2030 годы. С февраля 2020 года его реализацию курирует Хуснуллин.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин напомнил россиянам о правилах вождения на обледенелых дорогах. По его словам, нужно контролировать сцепление с трассой и сохранять прямолинейное движение.