Общество 20 ноября 2022, 10:08 Хуснуллин заявил, что Мариуполь могут восстановить за два года Вице-премьер Хуснуллин: трехлетний план восстановления Мариуполя выполнят за два года РИА «Новости»

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Трехлетний план восстановления Мариуполя возможно выполнить за два года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Всего в городе работают 28 000 строителей. Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов! <…> В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению города выполнить за два года», — написал он по итогам поездки в город.

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В Мариуполе Хуснуллин встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Вместе они провели встречу с работающими на объектах строителями.

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Вице-премьер также сообщил о имеющейся проблеме по подключению к сетям, но, сказал он, ведется активная работа, все обращения жителей слышат. Сейчас тепло подано в 475 домов, до конца года обеспечат подключение еще 1000 объектов.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы». Он заявил, что суверенитет любой страны слабеет из-за насаждения исторических мифов и размывания ценностей. Это и произошло с Украиной.