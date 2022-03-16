Хуснуллин: выделение допкредитов регионам сэкономит 255 миллиардов рублей

Предоставление регионам РФ дополнительных бюджетных кредитов поможет сэкономить 255 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным о мерах социально-экономической поддержки регионов России, написал ТАСС.

«Выделение субъектам дополнительных бюджетных кредитов на погашение задолженности по 2022 году по коммерческим займам и государственным ценным бумагам даст экономию на 255 миллиардов рублей», — заявил он.

Хуснуллин добавил, что Кабинет министров работает над вопросом повышения авансирования по государственным контрактам с 50 до 80%. По его словам, это очень важная мера в нынешней ситуации.

Ранее Путин поставил подпись над указом «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ».