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    28 декабря 2021, 13:35

    Хуснуллин возмутился ростом цен на стройматериалы

    Вице-премьер РФ Хуснуллин возмутился ценами на стройматериалы — вопросом займутся правоохранительные органы

    Анастасия Толокевич

    Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина возмутило необоснованное удорожание стройматериалов без импортной составляющей. Он заявил, что теперь этим вопросом займутся правоохранительные органы, по каждому субъекту будет собрана информация.

    Хуснуллин возмутился ростом цен на стройматериалы

    Ранее вице-премьер назвал рост стоимости материалов угрозой номер один для строительной отрасли. Хуснуллин объяснил, что если остановить уже идущие стройки все-таки придется, то результаты могут быть очень плохими: могут пострадать социальные объекты и организации подряда.

    По данным Росстата, в целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.