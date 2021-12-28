Хуснуллин возмутился ростом цен на стройматериалы

Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина возмутило необоснованное удорожание стройматериалов без импортной составляющей. Он заявил, что теперь этим вопросом займутся правоохранительные органы, по каждому субъекту будет собрана информация.

Ранее вице-премьер назвал рост стоимости материалов угрозой номер один для строительной отрасли. Хуснуллин объяснил, что если остановить уже идущие стройки все-таки придется, то результаты могут быть очень плохими: могут пострадать социальные объекты и организации подряда.

По данным Росстата, в целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.