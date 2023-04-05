Общество 05 апреля 2023, 18:42 Хуснуллин рассказал о темпах восстановления инфраструктуры в новых регионах Вице-премьер Хуснуллин рассказал о восстановлении инфраструктуры в новых регионах России РИА «Новости»

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В новых российских регионах восстановили сотни километров газопроводов. Об этом на заседании Совета безопасности с участием главы государства Владимира Путина рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил ТАСС.

Он уточнил, что в Мелитополе построили газовод-перемычку. Таким образом в Запорожской области была создана независимая от Украины система снабжения.

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Хуснуллин рассказал о строительстве водовода для снабжения водой Донецкой Народной Республики. По его словам, объект из реки Дон до Донецка протянули в рекордные сроки — работы заняли чуть более пяти месяцев.

«В ближайшее время вода уже поступит в Донецкую агломерацию, — заявил политик.

Вице-премьер сообщил, что жителей новых российских регионов также планируется обеспечить более качественной мобильной связью. Он отметил, что на текущий момент уже установлено 2760 базовых станций, в этом году их число увеличится почти вдвое.

Хуснуллин рассказал о строительстве жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. По его словам, за год в этих регионах возвели и реконструировали около 9,5 тысячи объектов.