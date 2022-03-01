Хуснуллин предложил решение при дефиците стройматериалов в России

Производимые в России стройматериалы не могут закрыть потребности строительного рынка. Поэтому поставщикам и застройщикам нужно переориентироваться на производителей из Азии. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем, соответственно, нам надо ориентироваться на новые рынки», — отметил он во время выступления на «Российской строительной неделе», его процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что российские объемы стройматериалов будут не в полном объеме закрывать потребности строек. Поэтому кабмин уже разрабатывает меры поддержки и намерен взаимодействовать с азиатскими рынками.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что производители стройматериалов приостановили отгрузку DIY-ретейлерам и застройщикам перед повышением цен на продукцию с началом весны на 30%. Подорожают, как предполагают, сделанные за рубежом товары и оборудование из импортных комплектующих.