Хуснуллин предложил объединить льготные кредиты на жилье в «ипотечное меню»

Все льготные кредитные программы на покупку жилья нужно объединить в «ипотечное меню», что россияне понимали, на какой срок и под какой процент они могут получить займы для покупки квартиры или дома. Как сообщил ТАСС, с таким предложением выступил в ходе правительственного часа в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что уже есть «инфраструктурное меню», предусматривающее финансовую помощь регионам для работы по благоустройству и жилищному строительству. Поэтому можно создать подобную структуру для льготных кредитов на покупку жилья.

«У нас есть задача — все виды ипотечных программ свести в одно „ипотечное меню“, как мы сделали с инфраструктурным. Чтобы человек знал, где, по каким программам и по каким условиям он может получить льготную в том или ином виде ипотеку», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в 2021 году льготные жилищные кредиты оформили около 200 тысяч молодых семей с детьми. В этом году ожидается, что число таких заемщиков увеличится почти в два раза.

На сегодняшний день в России действуют сразу несколько льготных госпрограмм по ипотеке. До 1 июля россияне могут взять кредит на покупку жилья по ставке в 7% годовых. Максимальная сумма составляет три миллиона рублей.

Для молодых семей с детьми, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года есть возможность получить заем по ставке не более 6% годовых. При этом если один ипотечный кредит у семьи уже есть, то его можно рефинансировать, а также получить субсидию до 450 тысяч рублей для погашения.

Продолжает работать программы сельской ипотеки. Ставка по займу составляет не более 3% годовых. Полученные деньги можно потратить на жилье в сельской территории за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В рамках программы «Дальневосточный гектар» доступна ипотека со ставкой не более 2% годовых.