Общество 19 марта 2023, 11:45 Хуснуллин попросил Путина разрешить ему пожить в Мариуполе неделю Вице-премьер Хуснуллин заявил Путину, что хотел бы остаться в Мариуполе на неделю РИА «Новости»

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Вице-премьер Марат Хуснуллин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ему пожить неделю в Мариуполе, а затем — в каждом новом регионе страны. Разговор об этом зашел в ходе визита главы государства в освобожденный город, сообщило РИА «Новости».

Российский лидер вместе с Хуснуллиным объехал несколько районов города за рулем автомобиля. Во время поездки они обсуждали строительство новых микрорайонов, разных социальных объектов.

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«Я сам один-два раза в месяц точно бываю. Разрешите, сейчас программу социально-экономического развития утвердим, я хочу приехать, пожить прямо неделю. Здесь хочу пожить, потом в каждом регионе», — сказал Хуснуллин президенту.

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Глава государства также успел пообщаться с горожанами и побывать в гостях у одного из местных жителей в квартире в микрорайоне Невском.