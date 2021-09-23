Хуснуллин пояснил причины проблем с запуском отопительного сезона в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин прокомментировал проблемы, связанные с отоплением у россиян. По его словам, они вызваны пандемией коронавируса и ранее не решенными задачами. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы», — сказал вице-премьер.

Отопительный сезон уже стартовал в 58 регионах страны. Однако в отрасли ЖКХ до сих пор фиксируется недосбор 80 миллиардов рублей коммунальных платежей.

«Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 миллиардов рублей. Эти деньги не пришли в обновление коммунальных сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду», — пояснил он.

Есть еще одна проблема, по словам Хуснуллина, которая влияет на подготовку к отопительному сезону. В России фиксируется рост цен на строительные материалы. Например, разница в цене на трубы в этом и прошлом году стала почти двукратной.

Отопление в домах начинают запускать в том случае, когда на улице фиксируется среднесуточная температура воздуха ниже восьми градусов.