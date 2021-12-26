Хуснуллин оценил идею Шойгу о новых городах в Сибири

Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых крупных городов в Сибири требует детальной проработки каждого конкретного случая. Об этом ТАСС заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

По мнению премьера, в данный момент необходимо не строить новые мегаполисы, а заниматься благоустройством уже имеющихся. Он объяснил, что любой новый проект будет создавать большую нагрузку на инфраструктуру.

«Например, можно развивать Братск», — объяснил Хуснуллин. По его словам, у этого города Иркутской области есть потенциал для роста. Также он выделил город Нерюнгри в Якутии.

«Стоит вложиться, чтобы люди там жили, а не на вахту ездили. Поэтому тема новых городов требует детальной проработки», — заявил премьер.

Ранее Шойгу заявил, что желающим переехать в Сибирь могут быть предоставлены некоторые льготы, например, «сибирская ипотека». Это мера поможет построить или благоустроить собственный дом.