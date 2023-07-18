Общество 18 июля 2023, 17:53 Хуснуллин назвал численность населения Мариуполя Хуснуллин: численность населения Мариуполя достигла 270 тысяч человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

На сегодняшний день численность населения Мариуполя достигла 270 тысяч человек. Такие данные представил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога в Совете Федерации, сообщил ТАСС.

Вице-премьер отметил, что ездил в Мариуполь буквально несколько дней назад. В городе, по его словам, продолжают ремонтные работы. Наблюдается и активное возвращение жителей.

Реклама

«Уже более 270 тысяч населения мы видим», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее он сообщал в своем Telegram-канале и о высоких темпах строительства в Мариуполе. В частности, на Иртышской улице меньше чем за год возвели 10 новых многоэтажных домов. В новом ЖК все квартиры имеют чистовую отделку, электроплиты и сантехнику.

Рядом с многоэтажками восстанавливают школу для 1100 учеников и два детсада на 450 мест.

Новые дома построены на проспекте Ленина, проспекте Строителей, бульваре Шевченко, улицах Семененко и Каффайской. Продолжается работа на объектах на улицах Гугеля и Куприна.