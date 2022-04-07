Хуснуллин дал прогноз на ставку по ипотеке

Трудно прогнозировать, опустится ли ставка по ипотеке, однако жилищное строительство несильно подвержено санкциях. Об этом Life рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я могу сказать, что ключевой успех прошлого года — ставка в новостройках была ниже 6%. Поэтому была такая возможность привлечения денег в экономику. Мы должны стремиться к тому, чтобы ставка в стране была близка к 6%», — подчеркнул Хуснуллин.

Цены на недвижимость прогнозировать трудно, однако в жилищном строительстве страны доля импорта меньше 10%, поэтому эта сфера мало подвержена санкциям, сказал вице-премьер.