Общество 07 июля 2023, 16:00 Human Rights House Foundation признали нежелательной организацией в России Генпрокуратура России признала Human Rights House Foundation нежелательной организацией РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России международной организации Human Rights House Foundation (HRHF) и ее филиалов на Украине, в Грузии, Армении, Литве. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории РФ деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, фонд „Дом прав человека“, Норвегия)», — рассказали представители Генпрокуратуры.

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Они уточнили, что такое решение ведомство приняло и относительно международной сети так называемых домов прав человека: Human Rights House Tbilisi в Грузии, The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House в Литве, Human Rights House Crimea и Educational Human Rights House Chernihiv на Украине, Human Rights House Yerevan в Армении.

По мнению Генпрокуратуры, работа национальных домов прав человека и фонда направлена на нарушение территориальной целостности государства, дискредитацию проводимой властями внешней и внутренней политики. Также их деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки, формирование общественного мнения о необходимости смены руководства страны неконституционным путем.