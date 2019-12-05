Хулио Иглесиас не общался с сыном 10 лет, но внуки помогли все изменить

Энрике воспитывает двоих близнецов с бывшей российской теннисисткой Анной Курниковой. Он рассказал, что благодаря детям разрыв с отцом остался в прошлом. Теперь Хулио Иглесиас любящий и любимый дедушка, который регулярно навещает внуков. Певец говорит, что Люси похожа на него, а Николас — вылитый русский.