Хулиганы избили мужчину в Балашихе и попали под уголовную статью

Жители одного из домов в Балашихе повздорили друг с другом и устроили драку. Одного из участников конфликта избили. Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram.

«В ночь с 12 на 13 ноября около подъезда многоквартирного дома на проспекте Жуковского в микрорайона Кучино Балашихи мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Полицейские уже установили личности всех участников драки и завели уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование дела взяла на контроль прокуратура города.

В начале октября неизвестные сильно избили пьяного мужчину на железнодорожной станции Поварово в Подмосковье. Как рассказали очевидцы, пострадавшего вытолкнули из электрички, раздели и запинали ногами.