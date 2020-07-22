Хулиганов оштрафовали на 500 рублей за оторванную голову Дзюбы
Подростки, отрезавшие голову алюминиевой фигуре форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в Подольске, понесли наказание. Они должны выплатить штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Каждый из четырех подростков должен заплатить по 500 рублей, написало РИА ФАН.
Злоумышленники уже отправили сообщение заявителю, в котором выразили желание загладить свою вину, возместив стоимость восстановления фигуры. Они признались, что совершили проступок по глупости. А также рассказали, что не имеют ничего против футболиста.