Хулиганов оштрафовали на 500 рублей за оторванную голову Дзюбы

Каждый из четырех подростков должен заплатить по 500 рублей, написало РИА ФАН.

Злоумышленники уже отправили сообщение заявителю, в котором выразили желание загладить свою вину, возместив стоимость восстановления фигуры. Они признались, что совершили проступок по глупости. А также рассказали, что не имеют ничего против футболиста.