Общество 15 июля 2023, 11:23 Футбольных фанатов задержали в Казани перед Суперкубком России МВД: 35 болельщиков задержаны в Казани перед Суперкубком России РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые ехали на матч Суперкубка России из Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

На фанатов пожаловались пассажиры электрички Нижний Новгород — Казань. Болельщики жгли в вагоне файеры, громко пели и в целом вели себя неподобающим образом. На перроне в Казани фанатов задержали полицейские.

Реклама

«По прибытии поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в территориальный отдел полиции 35 граждан», — рассказали в ведомстве.

В отношении 28 задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Суперкубок России по футболу состоится в Казани 15 июля. За трофей сразятся «Зенит» и ЦСКА.

Ранее футбольный клуб «Зенит» выиграл первый матч предсезонного международного турнира — Кубка PARI Премьер. Встреча с азербайджанским «Нефтчи» прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:1.