Финская компания Huhtamaki объявила о прекращении всех операций в России. Этот шаг последовал за принятым ранее решением прекратить все инвестиции в РФ. Huhtamaki является ведущим мировым производителем одноразовой посуды и упаковки.

Представители Huhtamaki уточнили, что компания изучит рынок для потенциальных покупателей и сохранит свою деятельность в течение переходного периода. Это будет возможно при условии наличия цепочки поставок, чтобы Huhtamaki могла выполнить свои договорные и нормативные обязательства, сообщил «Прайм».

В компании полагают, что положение дел сейчас и долгосрочные перспективы могут помешать реализации стратегии роста Huhtamaki в РФ. На производственных подразделениях компании в России работают порядка 700 человек.

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