Худрук Театра Вахтангова в беседе с пранкерами согласился поставить спектакль о Бандере

Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас сообщил, что готов вести диверсионную работу в театре и поставить спектакль о Бандере. Скандальное заявление прозвучало во втором выпуске проекта Рунета «Шоу ВиЛ», который ведут пранкеры Вован и Лексус. Они разыграли Туминаса, представившись украинским министром культуры.

В разговоре с пранкерами худрук театра признался, что «обрабатывает» политическую позицию российских артистов, в том числе Ольги Лерман, Сергея Гармаша, Сергея Маковецкого.

«Литовская сторона просит пользоваться связями и объяснять Москве», — сообщил Туминас.

О подготовке спектакля «Мой друг Бандера» ему рассказал сам «министр культуры». Постановку задумали якобы в надежде «помирить евреев с Бандерой». «Министр» предложил Туминасу поучаствовать, худрук счел идею оригинальной и согласился.

Пранкеры поинтересовались, как Туминас работал в одном из главных российских театров и получал зарплату, несмотря на его политические взгляды. Режиссер заявил, что пользовался своей «литовской хуторянской логикой» и его «никто не дергал».

«Наверное, эта логика мне подсказывала: что бы я там ни делал, я немножко спрашивал: „А почему, как? А почему нельзя? А почему это? Почему это?“ И на меня смотрели как на иностранца, который все равно ничего не поймет. Так давайте отстанем от него, от других будем спрашивать и от других требовать, а его оставим», — честно ответил Туминас.

Во время шоу стало известно, что ранее он пожелал бомбардировок Москвы и того, чтобы русские деятели культуры были «удалены и стерты из памяти», — аудиозапись беседы, в которой звучали эти слова, представил приглашенный гость выпуска публицист Михаил Шахназаров. Туминас не стал отрицать подлинность этой записи и признал, что «использовал много нецензурных слов в адрес России», поэтому не знает, что с ним будет дальше.

«То есть ракета, которую он желал на голову Москвы, — это ничего, оскорбления президента РФ — это ничего, а какие-то ненормативные вкрапления — это для него какой-то стыд. Человек не понимает, в какой реальности он находится, или не хочет понимать. Или хочет играть на двух полянах», — возмутился Шахназаров.

«Плевать на нас хотел»

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, также приглашенная на шоу, призналась, что ей «жалко этого человека», но «будет очень противно, если он вернется и будет продолжать работать». Она назвала Туминаса «врагом народа».

«Терпению нашему, конечно, можно позавидовать. Они нас ни во что не ставят! Он плевать на нас хотел. И дело не в каких-то политических его взглядах, а в человеческих. В той жизни, которую он себе выстроил. Ты гений, тебе дали возможность проявить свой гений. И что ты сделал? Испражнился», — заметила Васильева.

Еще одной героиней пранка Вована и Лексуса стала обосновавшаяся в Латвии российская актриса Чулпан Хаматова. Ей позвонили от имени посла Украины в Литве — он якобы приглашал артистку на Украину для помощи стране, но так, чтобы это не было использовано «российской пропагандой».

«Подумаем, как это сделать, чтобы было эффективнее. Я звоню друзьям <…>. Как можно оборвать связи с Россией? В России огромное количество порядочных людей», — отозвалась актриса.

Затем на вопрос о том, планирует ли работать в России, Хаматова ответила сперва «да», потом — «нет».

Шахназаров осудил позицию актрисы и ее желание «быть порядочной для тусовки». Татьяна Васильева назвала ее «дурой».