Общество 08 декабря 2023, 14:22 Художница Синюгина: интуитивная живопись поможет избавиться от негативных эмоций

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Интуитивная живопись позволит человеку избавиться от лишних переживаний и разгрузить голову от негативных мыслей после тяжелых рабочих дней. Об этом сообщила художница Анна Синюгина в беседе с «Тульской службой новостей».

По ее словам, подобная арт-терапия не требует от человека навыков рисования, ее конечный результат невозможно предугадать. Человек изображает то, что ему хочется в моменте — это могут быть элементарные пятна, линии, образы, брызги, закорючки и завитушки.

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Синюгина отметила, что каждый раз подсознание выдает уникальные образы. При этом выражать можно как отрицательные, так и позитивные чувства, добавила она.