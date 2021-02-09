Художница из Уфы поставила 6-метровый забор перед многоэтажкой, потому что мешали творить. Жители пошли в суд

В Уфе художница Елена Сафонова установила шестиметровый забор у многоквартирного дома. Уличный шум мешал женщине заниматься искусством. Остальные жители с ней не согласились и подали иск в суд.

Жительница дома по Первомайской улице Елена Байло рассказала «360», что за снос конструкции выступают как живущие в доме № 2, так и жители района.

«Во-первых, он создает опасность для всех жителей. Там стал безобразный переход, страшно переходить дорогу, не видно движущегося транспорта. Забор нарушает ГОСТы. Во-вторых, пожарная безопасность, нарушены права всех жителей дома, не было согласовано строительство этого забора ни с одним жителем. Мы будем добиваться, чтобы его снесли», — подчеркнула женщина.

Ее сосед Алексей Пракин добавил, что возмущенные люди обращались к главе администрации города, управляющую компанию, пожарную часть и даже в ГИБДД.

«Множественные нарушения. Основное — нарушение наших конституционных прав», — пояснил мужчина суть претензий.

Шестиметровую шумозащитную стену на Первомайской улице в Уфе поставили после обращения в суд художницы. Сама Сафонова заявила, что требовала только сужения проезжей части, которую якобы необоснованно расширили. Установку объекта приостановили в конце прошлого года.

Апелляционную жалобу мэрии Уфы на решение Октябрьского районного суда об установке шумозащитного барьера рассматривал Верховный суд Башкирии. Против конструкции активисты собрали порядка 200 подписей, уточнил сайт газеты «Аргументы и факты».