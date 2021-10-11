Художница из Петербурга рассказала о создании 3D-картин в TikTok

Художница из Петербурга Надежда Бей практически два года создает 3D-картины в виртуальной реальности. Девушка создала аккаунт в соцсети TikTok, чтобы люди могли наблюдать за процессом. Об этом сообщил Piter.tv.

По словам самой художницы, в видео, выкладываемые в TikTok, показаны более экспериментальные работы. Помимо них, в аккаунте подписчики могут увидеть юмористические скетчи и небольшие рубрики. Иногда художница рисует по запросу подписчиков.

«Наверное, самое необычное, что я рисовала по запросам подписчиков, был Шрек в кружевных колготках. Не сказать, что это было что-то шокирующее, но скорее абсурдное, а потому интересное», — сообщила Бей.

Любимой работой художницы стала картина «Жизнь захватывает беспорядок на моей кухне». В ней она как бы дорисовала пространство. Она отсканировала свою кухню, когда на ней собралось множество мелких вещей, а в виртуальной реальности дорисовала прорастающие из этих вещей растения, грибы, цветы и даже плесень.

В ее аккаунте можно встретить веселые рисунки, полноценные огромные картины или просто красивые нарезки из материалов, иногда даже провокационные.