Художница из Красноярска отметила Пасху представлением с «Иисусом». Придется отвечать

Художница из Красноярска Мария Гасанова сделала перфоманс — живую картину с Иисусом. Свое творчество она опубликовала в Instagrаm. За это один недовольный подписчик пожаловался на нее в полицию. Мужчина увидел в этом оскорбление чувств верующих.

«Это перформанс! Пасхальный перформанс, это не какая-то акция протеста. Живые картины, которые я делала не раз. Не вызывали (в полицию — прим. ред.). Он еще и обозвал мои работы скотством, а не перформансом. А мои работы, между прочим, известны во всем мире. New York Post меня печатал, многие издания», — рассказала девушка в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Источник фото: страница в Instagrаm Марии Гасановой

Она отметила, что этот человек не только оскорбил ее, но и пошел в полицию. Ответное заявление художница писать не стала, заявив, что ей это неприятно. Однако большинство подписчиков положительно оценили «Воскрешение Христа» на берегу Енисея.

«Там бабули в обморок не падали? А так, конечно, круто», — написала девушка под ником kkaterinka01.

Другая подписчица отметила, что фотографии — живое Евангелие, которое поможет осознать, что Пасха — это Христос, а не куличи.