Художники нарисовали комикс про врача Дениса Проценко
РИА ФАН сообщило, что ежедневно Медиагруппа «Патриот» получает письма с просьбой рассказать о российском враче, руководителе ГБУЗ «Городской клинической больницы № 40» в Коммунарке Денисе Проценко. Дети сотрудников предложили нарисовать про доктора комикс.
Комикс был создан профессиональными художниками. Его главная цель — показать читателю, что врачи — это настоящие герои. Главным персонажем стал Проценко, заразившийся коронавирусом от пациентов. Он и другие медики ежедневно спасают жизни больных, рискуя своими.
Денис Проценко уже получил «свой» комикс.