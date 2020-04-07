Художники нарисовали комикс про врача Дениса Проценко

Комикс был создан профессиональными художниками. Его главная цель — показать читателю, что врачи — это настоящие герои. Главным персонажем стал Проценко, заразившийся коронавирусом от пациентов. Он и другие медики ежедневно спасают жизни больных, рискуя своими.

Денис Проценко уже получил «свой» комикс.