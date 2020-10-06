Художники и люди с аутизмом расписали здания Приморского парка в Петербурге
Художники, студенты первого центра системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и люди с этим диагнозом расписали здания Приморского парка Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News.
В акции участвовали художники Владимир Аносов и Анастасия Аверина. На стены нанесли различные произведения и философские надписи. На одной из стен воспроизвели сочинение Антона Харитонова «Люди», которое и вдохновило на создание центра поддержки людей с аутизмом.
«Мы очень хотели преобразовать наши парковые здания и вдохнуть в них новую жизнь, наполненную смыслом для общества», — рассказали организаторы акции.