Художники и люди с аутизмом расписали здания Приморского парка в Петербурге

В акции участвовали художники Владимир Аносов и Анастасия Аверина. На стены нанесли различные произведения и философские надписи. На одной из стен воспроизвели сочинение Антона Харитонова «Люди», которое и вдохновило на создание центра поддержки людей с аутизмом.

«Мы очень хотели преобразовать наши парковые здания и вдохнуть в них новую жизнь, наполненную смыслом для общества», — рассказали организаторы акции.