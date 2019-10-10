Художника Круописа признали невменяемым и направили лечиться

Комиссия экспертов, привлеченная следствием к оценке состояния художника и модели Ивана Круописа, напавшего с ножом на художника Евгения Гранильщикова, признала подозреваемого невменяемым.

Художника Евгения Гранильщикова несколько раз ударили ножом в голову Подробнее

Комиссия экспертов признала, что Иван Круопис страдает хроническим шизиотипическим расстройством. Он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Об этом говорится в документах, поступивших в распоряжение «360».

12 октября Круопис напал на выставке на Гранильщикова и, по словам пострадавшего, нанес ему шесть ударов ножом в голову. Его жизнь спасли друзья.

Инсайдер сообщил «360», что причиной нападения стала девушка. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинение легкого вреда здоровью и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.