Общество 14 августа 2023, 15:14 Художник Тихомиров назвал уцелевшие вывески ленинградской эпохи историческим наследием

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Вывески и таблички в Санкт-Петербурге, сохранившиеся со времен ленинградской эпохи, можно считать историческим наследием города. Об этом сообщил художник и создатель проекта «Вывески Ленинграда» Илья Тихомиров «Петербургскому дневнику».

По его словам, сейчас ценных артефактов в городе осталось примерно 30 штук. Тихомиров уверен, что петербуржцам стоит всеми силами пытаться сохранить старые вывески, город без них немыслим.

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Так, уже пропали культовые надписи «Ателье» на Ординарной улице, «Дом радио» на Гражданском проспекте и «Кабели! Якорей не бросать!» на Перевозной набережной.