Художник Тихомиров нарисовал комикс про снежный коллапс в Петербурге

Художник Илья Тихомиров нарисовал комикс про снежны коллапс в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

Для жителей города это все еще актуальная тема, так как коммунальные службы не устранили проблему. Тихомиров нарисовал Петропавловскую крепость, окруженную, огромными горами снега.

«Посмотри, как снега горы обступают бледный город», — подписал он на рисунке.

Ранее в Санкт-Петербурге сугробы выросли до 37 сантиметров в высоту. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, Северная столица побила собственный рекорд