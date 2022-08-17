Российский художник Алексей Сергиенко 20 сентября в Арт-центре Петербурга проведет вернисаж для сбора средств на создание монумента памяти актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего. Об этом написал «Петербургский дневник».

Представить свои работы на вернисаже смогут все желающие. Главное, чтобы картины были связаны с дилогией «Брат» или творчеством Бодрова — младшего.

«Это социальный проект, участвовать в котором мы призываем всех желающих. Мы будем принимать картины как профессиональных художников, так и любителей, в том числе детей. По окончании выставки будет проведен благотворительный аукцион с начальной стоимостью работ в один рубль. Вырученные средства будут потрачены на создание монумента в память о Сергее Бодрове», — сказал Сергиенко.

Далее художник планирует организовать конкурс эскизов будущего монумента, а потом — опросить петербуржцев, чтобы понять, где устанавливливать монумент.

Сергей Бодров — младший погиб 20 сентября 2002 года во время схода ледника в Кармадонском ущелье. В тот день подо льдом оказались 120 человек.