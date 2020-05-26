Художник из жюри премии Успенского оценил жалобу его дочери на избиения

Чижиков отметил, что окончательное решение должны принять в Министерстве культуры.

«Я понимаю Татьяну, она высказала свое мнение. Но герои Успенского как бы продолжают череду героев русских сказок. Это сильные образы. Я с удовольствием рисовал к его сказкам, они мне нравятся. Конечно, личная жизнь писателя должна играть роль, но какая должна быть степень ее влияния на название премии? Тут уже должно министерство культуры высказаться», — заявил художник.

Представители Российской государственной детской библиотеки подчеркнули, что личные качества писателя не умаляют его творческие заслуги.

«При организации премии и всей другой своей культурно-просветительской деятельности Российская государственная детская библиотека руководствуется исключительно творческими заслугами детских писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества», — пояснили в пресс-службе.

Ранее Татьяна Успенская попросила не присваивать имя ее отца премии. Она назвала писателя «домашним тираном».