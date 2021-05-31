Художник из Петербурга превратил «Деревню дураков» в набор для Lego

Петербургский художник Артем Бизяев представил концепт набора человечков для Lego, воссозданных по мотивам юмористического сериала «Деревня дураков», выходившего в рамках шоу «Каламбур». Артем показал свое творение на странице в Twitter.

В наборе Бизяева все на своих местах — у избы во дворе растут подсолнухи, стоит колодец, собачья конура тоже рядом. В доме тоже обставлен весь классический интерьер: семейный портрет, печь, кровать, стол, самовар и окошко.

Морячок-дурачок здесь так же с бутылкой чего-то горячительного, и Мужик тут как тут. И Баба со сковородой в руке — гоняется с ней за всеми, как всегда, даже за Медведем Мишей.

Источник: Twitter, страница Артема Бизяева (@ArtemBizyaev)

«Реюнион, который я действительно жду», — признался художник.

Есть даже непревзойденная пчела, без которой эта картина не была бы такой цельной. По словам самого Артема, эта пчела — лучшее, что он смог построить из Lego.

Журнал видеокомиксов «Каламбур» выходил на телеэкранах во второй половине 1990-х и полюбился многим зрителям. Всего было снято 136 выпусков развлекательной передачи.