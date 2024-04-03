Общество 03 апреля 2024, 18:52 Художник Эссо назвал поиск идеи самым сложным в творческом пути

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Сложнее всего в своем творческом пути найти вдохновляющую идею. Об этом рассказал современный художник из Кот-д’Ивуара Брис Эссо, который приехал в Москву со своей ретроспективой, передает «Сноб».

«Пожалуй, сложнее всего в нем — поиск идеи, потому что она, по сути, мне даже не принадлежит. Это танец между художником и самой жизнью. Игра-обманка, которая заставляет художника думать, будто он сам все придумал», — подчеркнул художник.

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Отмечается, что в экспозицию проекта Эссо «W. E. — World’s End» в галерее «Триумф» на Ильинке вошли живопись и скульптура, созданные за последние годы.