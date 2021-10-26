Чемпионка мира Кудрявцева назвала грубоватыми слова Навки о художественных гимнастах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что ее шокировали выступления мужчин в художественной гимнастике. Чемпионка мира Яна Кудрявцева сочла такие слова немного грубыми.

«Я читала ее высказывания. Не считаю, что это было правильно. Мир сейчас таков, что нужно быть готовым к разным вещам и как-то их принимать, а не высказываться оскорбительно. Слова Татьяны были грубоватыми», — сказала Кудрявцева в интервью Championat.com.

В конце июля Навка опубликовала в Instagram отрывок из соревнований с испанским спортсменом Кристофером Бенитесом. Выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике она назвала перебором и культурным шоком. По словам фигуристки, этот вид спорта должен быть исключительно женским.

После публикации спортсменку накрыла волна критики. Как подчеркнула президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, художественная гимнастика является видом искусства, в котором могут выступать как девочки, так и мальчики.