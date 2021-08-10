Художественную галерею откроют в Севастополе на мысе Хрустальном

Художественную галерею решили открыть в Севастополе. Ее планируют построить на мысе Хрустальном. Об этом рассказал «Новый Севастополь» со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

В новой галерее будут развивать два направления. Там будут представлены произведения художников, а также военно-исторические экспонаты.

«Для нас главное — это концепция Российской государственной художественной галереи. Не раз на совещаниях мы обсуждали, что нужно прислушиваться к мнению жителей города и, конечно же, помимо художественной части, большой блок в музее посвятим истории города, военным подвигам. Все это будет представлено в современных интерактивных форматах», — заявила Любимова во время своего визита в Севастополь.