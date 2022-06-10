Худой и грустный кот из приюта изменился до неузнаваемости, попав в новую семью

Жительница Новой Зеландии Кэтрин Меара взяла в дом кота из приюта. Ранее худой и неряшливый кот в любви и заботе изменился до неузнаваемости. Его историю рассказал «Ридус».

Кэтрин нашла кота по имени Таггли на сайте одного из местных приютов.

«Посмотрев на него, я предположила, что ему больше десяти лет. Он выглядел таким неряшливым и грустным по сравнению с другими кошками, но я решила, что он должен жить с нами», — рассказала она.

Оказалось, что коту всего пять лет, но нелегкая жизнь заставила его выглядеть старше своего возраста. Он был худым, облезлым и нелюдимым. Однако коту понадобилось всего шесть месяцев в любящей семье, чтобы расцвести и стать совсем «другим человеком». Он поправился, оброс гладкой шерстью, стал ласковым и добрым.

«После того как Таггли освоился и перестал быть агрессивным, он превратился в самого милого и ласкового котика, и мы невероятно его любим», — поделилась хозяйка Таггли.