Худавердян покинет пост замгендиректора Yandex N.V.

Попавший в санкционный список ЕС Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V. Он также уйдет со своих должностей в голландских дочерних структурах компании, заявили в пресс-службе «Яндекса».

Председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон заметил, что в компании удивились включению Худавердяна в четвертый пакет санкций.

«Нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V.», — сказал он.

Бойнтон напомнил, что Худавердян проработал в компании больше 15 лет и многое сделал для ее развития как технологической компании мирового уровня.

Совет директоров «Яндекса» рассмотрит изменения в структуре руководства. Обязанности генерального директора ООО «Яндекс» до 15 апреля будет исполнять Елена Бунина. Планировалось, что она займет кресло HR-директора и возьмет на себя развитие образовательных проектов после кадровых перестановок.