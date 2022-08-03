Huawei закрыла свой интернет-магазин в России

Huawei закрыла свой интернет-магазин Vmall в России. Информация об этом появилась на сайте китайской компании.

Представители Huawei уточнили, что продажи в официальном интернет-магазине Vmall и мобильном приложении Huawei Vmall остановлены с 10:00 1 августа.

«Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме», — говорится в объявлении.

В конце июля «Известия» сообщили, что Huawei прекратила сотрудничать с 50% внештатных сотрудников, которые работали на нее в России на аутсорсинге. По словам представителя компании — партнера нескольких мобильных операторов, которые используют оборудование китайского вендора, компания также прекратила наем персонала в РФ.

В марте Huawei перестала заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам, уточнили источники «Известий». По их словам, это решение было связано с санкциями. При этом в июле другой источник издания сообщил, что Huawei возобновила поставки смартфонов и других гаджетов в РФ. В компании это никак не прокомментировали.