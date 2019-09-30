Хромов объяснил, на что повлияет новый прогноз рейтинга Подмосковья от Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Подмосковья со «стабильного» на «позитивный». Это позволит облегчить получение финансирования западным компаниям, заявил «360» заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов.

Fitch поменяло прогноз рейтинга Московской области на позитивный Подробнее

«Действительно рейтинг Московской области повышен со стабильного на позитивный. Это позволяет западным компаниям, которые привлекают деньги не на нашем рынке, но размещают проекты на нашей территории, иметь более легкий доступ к финансированию», — рассказал Хромов.

Он отметил, что российские агентства уже присвоили Подмосковью уровень «А1». Он является наивысшей ступенью инвестиционного рейтинга, который говорит об условиях и легкости ведения бизнеса. Московская область занимает высшую ступень вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.

«Западное агентство, на наш взгляд, лишь подтвердило, что бюджет Московской области стабилен, а бизнес растет. Промышленность Московской области за последние 3,5 года показывает рост более 11-12% ежегодно. Это происходит и в этом году, что подтверждает выводы российского агентства», — пояснил председатель областного правительства.

Ранее Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Московской области. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетного необеспеченного долга остался на уровне «ВВВ-». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте разместили на отметке «F3».