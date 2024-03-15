Общество 15 марта 2024, 11:10 HR‑эксперт посоветовала делать перерывы по 15 минут в течение рабочего дня

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Безостановочная работа очень быстро приведет к эмоциональному выгоранию. Чтобы этого избежать, в течение рабочего дня стоит делать 15-минутные перерывы, сообщила эксперт Moscow Business School в области HR Ирина Лялина в беседе с РИАМО.

По ее словам, можно попробовать различные виды переключения с рабочих задач. Так, отлично восстановят силы короткий сон, расслабление на рабочем месте и хорошая музыка. Кроме того, отдохнуть помогут медитация у окна или же разглядывание котиков в интернете, сообщил «ФедералПресс».

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«Если вы работаете из дома, то стоит оставить раскаленный от сообщений компьютер и на 15 минут расслабиться в ванне», — посоветовала Лялина.