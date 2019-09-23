Хранилище морских археологических находок откроют в Севастополе
Совместными усилиями военно-морского музея «Михайловская батарея» и Севастопольского госуниверситета будет создано региональное хранилище (депозитарий) морских археологических находок. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
По данным издания, хранилище разместят на южной экспозиционной площадке «Михайловской батареи». Речь идет о Балаклавском подземном музейном комплексе, который обладает уникальными условиями для сохранности экспонатов.
По словам ведущего научного сотрудника СевГУ Виктора Лебединского, эта локация представляет собой закрытую акваторию с приглушенным светом и минимальным подводным течением. На хранении в музее уже находятся свыше 40 предметов, которые нашли на морском дне.