  • Хранилище морских археологических находок откроют в Севастополе

    23 сентября 2019, 17:38

    Артур Блянихов

    Совместными усилиями военно-морского музея «Михайловская батарея» и Севастопольского госуниверситета будет создано региональное хранилище (депозитарий) морских археологических находок. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

    По данным издания, хранилище разместят на южной экспозиционной площадке «Михайловской батареи». Речь идет о Балаклавском подземном музейном комплексе, который обладает уникальными условиями для сохранности экспонатов.

    По словам ведущего научного сотрудника СевГУ Виктора Лебединского, эта локация представляет собой закрытую акваторию с приглушенным светом и минимальным подводным течением. На хранении в музее уже находятся свыше 40 предметов, которые нашли на морском дне.