Крупный центр хранения документов появится в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в совместном заседании коллегий Федерального архивного агентства и Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Белоруссии. Об этом сообщил портал Infox.
По данным издания, в ходе заседания стороны обсудили строительство самого крупного для СНГ центра хранения документов на современном носителе, который появится в Калужской области.
«Архивы имеют большую общественную, научную, культурную значимость. Они несут важную гуманитарную функцию, обеспечивая социальную защиту граждан, соблюдение их прав и законных интересов», — заметил Шапша.