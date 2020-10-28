Крупный центр хранения документов появится в Калужской области

По данным издания, в ходе заседания стороны обсудили строительство самого крупного для СНГ центра хранения документов на современном носителе, который появится в Калужской области.

«Архивы имеют большую общественную, научную, культурную значимость. Они несут важную гуманитарную функцию, обеспечивая социальную защиту граждан, соблюдение их прав и законных интересов», — заметил Шапша.